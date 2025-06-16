«Если есть двойное гражданство — пусть обращается к той стране». Глава Белгородской области предложил пока не восстанавливать разрушенные дома жителей, уехавших за границу
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть вопрос о консервации домов и автомобилей уехавших жителей региона вместо их восстановления. С таким предложением он выступил на заседании областного правительства 16 июня, обратили внимание издания «7×7» и «БелПресса».
Во время обсуждения восстановления жилья глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова рассказала, что к части поврежденных домов у строителей нет доступа, поскольку собственники находятся за пределами региона, в том числе за границей. Гладков попросил передать вопрос о помощи таким жителям на рассмотрение оперштаба.
«Если люди покинули страну, почему мы должны в первую очередь тратиться на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации. <…> У меня, вот, большие сомнения в правильности наших действий, что мы одинаково помогаем всем. Мы говорим не о тех, кто выехал на день-два, а кто выехал за рубеж вместе с семьей, эти данные же есть в муниципалитетах. Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Если есть двойное гражданство — пусть обращается к той стране, которой он получил гражданство. Закончится СВО, отдельно соберемся и будем рассматривать, а сейчас пока консервировать эти объекты. Точно так же, как и автомобили», — сказал губернатор.
По его словам, так, как сейчас, «получается нечестно и несправедливо». «И правильно жалуются люди», — добавил Гладков.
Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, с начала полномасштабной российско-украинской войны в 2022 году подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Жители и беженцы из приграничных регионов выходят на протесты и жалуются на отсутствие помощи властей.
В регионе предусмотрена программа восстановления поврежденного жилья, а также компенсации за поврежденное имущество. При этом представители властей Белгородской области, в том числе губернатор Гладков, не раз выступали с заявлениями о том, что помощь пострадавшим должна оказываться в зависимости от их доходов.
Так, в июле 2022-го Гладков говорил, что помощь будет оказана людям, которые оказались в «трудной жизненной ситуации». Но тем, у кого «есть огромные дома, где стоят огромные бассейны — в восстановлении бассейна» он помочь не сможет. Также чиновники предлагали не восстанавливать дома в селе Нижний Ольшанец, так как, по их словам, там живут зажиточные люди.
Официально в правительстве Белгородской области говорят, что по закону нет оснований для разделения богатых и обычных домов при восстановлении после обстрелов. «Действующее законодательство не предполагает дифференциацию доходов граждан, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ, в целях осуществления восстановительных работ», — сообщали белгородскому изданию Go31.ru в министерстве ЖКХ региона.