«Кто-то начинает воспринимать эту ситуацию как возможность сделать ремонт». Глава Белгородской области пожаловался на ложные сообщения об ущербе от обстрелов

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Помощь пострадавшим от обстрелов будет зависеть от их уровня дохода, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в выпуске онлайн-проекта «10 вопросов губернатору» от 12 июля. Он объяснил это решение тем, что среди жителей области есть те, кто решил воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы сделать ремонт.

Мы рассматриваем вопрос по имуществу, но будем рассматривать его в зависимости от дохода жителей. Уже сейчас видим, что, к сожалению, кто-то начинает воспринимать эту ситуацию, как возможность за счет других источников сделать ремонт: начинает разбивать кафельную плитку, начинает бить окна.

Губернатор отметил, что помощь будет оказана людям, которые оказались в «трудной жизненной ситуации». Но тем, у кого «есть огромные дома, где стоят огромные бассейны — в восстановлении бассейна» он помочь не сможет.

Белгородская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, неоднократно подвергалась обстрелам. На их территории действует «желтый» уровень террористической опасности.

В ночь на 3 июля Белгород подвергся самому масштабному обстрелу с начала войны — погибли пять человек, десятки многоквартирных и частных домов были повреждены.

Подробнее про самый масштабный обстрел Белгородской области

«Мы ж не украинцы, не враги народа!» Репортаж «Медузы» и «7×7» из Белгорода — после сильнейшего обстрела города с начала войны

Подробнее про самый масштабный обстрел Белгородской области

«Мы ж не украинцы, не враги народа!» Репортаж «Медузы» и «7×7» из Белгорода — после сильнейшего обстрела города с начала войны