В Ярославской области восьмилетний мальчик в День России залил водой Вечный огонь. Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как ребенок залил водой Вечный огонь в поселке Семибратово в Ярославской области, сообщила пресс-служба СК 15 июня.

По какой статье должно быть возбуждено дело, в сообщении не уточняется. При этом в заявлении СК говорится, что дело следует возбудить «по информации об осквернении символа воинской славы». Соответствующий состав преступления — «осквернение символов воинской славы России» — предусматривает статья 354.1 УК («реабилитация нацизма»).

В областном управлении МВД сообщили, что Вечный огонь водой залил ребенок 2017 года рождения. «С ребенком и его законными представителями сотрудниками по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа, выявлены причины совершения мальчиком такого поступка», — сообщили в полиции. В МВД не раскрыли, по какой причине ребенок потушил огонь. Материалы полиции передали в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

Мальчик потушил Вечный огонь в поселке Семибратово 12 июня, то есть в День России. Видеозапись случившегося 14 июня распространил телеграм-канал «112», связанный с силовыми структурами. На записи видно, как ребенок подъезжает на велосипеде к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне, берет бутылку с водой и выливает содержимое на огонь. Когда пламя гаснет, мальчик повторно заливает огонь водой, после чего кладет бутылку на пятиконечную звезду и уезжает на велосипеде.

В последние годы в России произошло несколько инцидентов, в ходе которых в разных городах тушили Вечный огонь. Из-за случившегося возбуждали уголовные дела по статьям о «вандализме» и «реабилитации нацизма».

Министерство юстиции РФ начало обсуждать снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет, сообщила ранее в июне замминистра юстиции Елена Ардабьева. Как сообщало издание РБК, Генпрокуратура предложила снизить возраст привлечения к ответственности в том числе за осквернение памятников воинской славы. Сейчас в России уже предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет за некоторые преступления.