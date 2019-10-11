В Уссурийске засыпали землей Вечный огонь. Вандалов задержали

Полиция задержала двух жителей Приморья, подозреваемых в осквернении мемориала на площади Победы в Уссурийске.

Как сообщает краевое МВД, 7 октября злоумышленники погасили Вечный огонь на месте мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, засыпав его землей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело о вандализме (часть 2 статьи 214 УК — наказывается лишением свободы до трех лет).

Подозреваемые в преступлении были вычислены по записям с камер видеонаблюдения — это местные жители в возрасте 20 и 21 года. Они раскаялись в содеянном, заявив, что совершили преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мера пресечения задержанным пока не выбрана.