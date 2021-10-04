В Миассе на бездомного, повредившего мемориал «Вечный огонь», завели дело о реабилитации нацизма

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В Миассе на повредившего мемориал «Вечный огонь» завели уголовное дело о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ), сообщает Znak.com. Фигурант дела, по данным издания, 40-летний мужчина без определенного места жительства, который 30 сентября поджег венок, чтобы высушить носки. Горевший венок повредил элемент мемориала — пятиконечную звезду, ее пришлось демонтировать, чтобы привести в надлежащий вид.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «Вандализм» (статья 214 УК РФ). Однако после того, как дело привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, статья была изменена на «Реабилитацию нацизма».

Фигурант дела арестован на два месяца по ходатайству следствия, считающего, что он может скрыться, подтвердили в пресс-службе суда.

«Интересно, по первоначальным данным, бомж страдает рядом психических отклонений и вряд ли, решив сжечь венок, чтобы на образовавшемся огне посушить носки, думал о фашизме и осквернении памяти», пишет Znak.com.

Дело о повреждении «Вечного огня» в Миассе возбуждено по части 3 статьи 354.1 — «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично». Она предусматривает наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ на срок до одного года или лишение свободы на срок до трех лет.

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