Израиль призвал эвакуироваться жителей Ирана, живущих возле оружейных заводов
Армия обороны Израиля выпустила предупреждение для жителей Ирана на арабском и фарси, призвав их эвакуироваться из районов Ирана, где находятся объекты по производству оружия, и не возвращаться до дальнейшего уведомления.
По словам представителя ЦАХАЛ, предупреждение касается всех заводов по производству оружия и вспомогательных объектов, пишет Reuters.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «израильские военные нанесут удары по этим объектам и будут продолжать сдирать кожу иранской змеи в Тегеране и повсюду», атакуя ядерные объекты и системы вооружений.
Как отмечают израильские СМИ, Израиль впервые опубликовал предупреждение перед атакой на фарси.
Израиль начал наносить удары по Ирану 13 июня, атакуя ядерные и военные объекты. ЦАХАЛ заявил, что его цель — помешать Ирану разработать ядерное оружие. По данным властей Ирана, погибли высокопоставленные военные, ученые и мирные жители. Военные Ирана в ответ наносят удары по Израилю.