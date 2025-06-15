Израиль призвал эвакуироваться жителей Ирана, живущих возле оружейных заводов

Армия обороны Израиля выпустила предупреждение для жителей Ирана на арабском и фарси, призвав их эвакуироваться из районов Ирана, где находятся объекты по производству оружия, и не возвращаться до дальнейшего уведомления.

По словам представителя ЦАХАЛ, предупреждение касается всех заводов по производству оружия и вспомогательных объектов, пишет Reuters.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что «израильские военные нанесут удары по этим объектам и будут продолжать сдирать кожу иранской змеи в Тегеране и повсюду», атакуя ядерные объекты и системы вооружений.

Как отмечают израильские СМИ, Израиль впервые опубликовал предупреждение перед атакой на фарси.

Израиль начал наносить удары по Ирану 13 июня, атакуя ядерные и военные объекты. ЦАХАЛ заявил, что его цель — помешать Ирану разработать ядерное оружие. По данным властей Ирана, погибли высокопоставленные военные, ученые и мирные жители. Военные Ирана в ответ наносят удары по Израилю.

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