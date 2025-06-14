«Очень скоро вы увидите самолеты ВВС Израиля над небом Тегерана». Биньямин Нетаниягу заявил о намерении «поразить каждую цель режима аятолл»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с видеообращением к нации, в котором заявил, что атака на Иран нанесла «серьезный ущерб» ядерным объектам исламской республики.

Нетаниягу отметил, что в дальнейшем Израиль намерен ликвидировать возможность для Ирана производить баллистические ракеты, которые, по его словам, для Ирана являются еще одним методом, который Тегеран намерен использовать для уничтожения Израиля.

«Очень скоро вы увидите самолеты ВВС Израиля над небом Тегерана. Мы поразим каждую цель режима аятолл», — заявил Нетаньяху.

Он отметил, что нанесенные до сих пор удары — ничто по сравнению с тем, что будет в ближайшие дни.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что «Тегеран будет пылать», если Иран продолжит обстреливать Израиль. Он назвал удары, которые Иран нанес в ответ на израильскую атаку, «преступным нападением на израильских мирных жителей». В результате иранских обстрелов погибли три человека, более 80 получили ранения, в результате израильских атак погибли 78 человек, более 320 получили ранения; среди убитых, помимо мирных жителей, были высокопоставленные военные и ученые ядерщики.

Советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман утром 14 июня заявил, что Израиль «расширяет» свою операцию в Иране. Он отметил, что Израиль не позволит «режиму, который открыто призывает к нашему уничтожению», приблизиться к созданию оружия массового поражения.