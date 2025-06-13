ЦАХАЛ заявил, что «контролирует ситуацию» после того, как Иран запустил по Израилю беспилотники

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «контролирует ситуацию» после того, как Иран запустил по Израилю не менее 100 беспилотников, сообщает The Times of Israel. По данным Ynet, все иранские беспилотники, запущенные по Израилю, были перехвачены.

Истребители ВВС Израиля сбивают беспилотники за пределами страны, и до сих пор ни один из них не достиг израильской территории, пишет The Times of Israel.

В свою очередь Командование службы тыла Израиля отменило рекомендацию для жителей страны находиться вблизи убежищ. Ограничения на собрания остаются в силе.

В ЦАХАЛ утверждают, что решение включить сирены по всей стране в ночь на 13 июня было основано на том, что Иран немедленно отреагирует на удары Израиля, чего в конечном итоге не произошло.

Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану. Как объявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу, удары были «превентивные», а их целью в том числе стали объекты ядерной инфраструктуры Ирана, а также заводы по производству баллистических ракет.

В результате удара погибли командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами, начальник генерального штаба вооруженных сил Мохаммад Багери, еще несколько офицеров КСИР и ученые-ядерщики.

Иран пообещал ответить на удар Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что Иран запустил по Израилю не менее 100 дронов.

Все что известно об ударе Израиля по Ирану

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция

Все что известно об ударе Израиля по Ирану

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана Убиты высокопоставленные иранские военные. Онлайн-трансляция