ВС РФ вторую ночь подряд атаковали Харьков беспилотниками. Пострадали 15 человек

Обновление: Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил о 15 пострадавших в результате удара беспилотников в ночь на 12 июня. Число погибших в результате предыдущего удара, написал Синегубов в телеграм-канале, выросло до пяти человек. Тело пятого погибшего утром в четверг извлекли из-под завалов.

Армия РФ в ночь на 12 июня вновь нанесла удар беспилотниками по Харькову. Атака дронов, сообщил мэр города Игорь Терехов, продолжалась около 1,5 часов. Зафиксировано 11 попаданий, удары наносились по Шевченковскому и Слободскому районам города.

«Пожары возникали на территориях жилых домов и образовательных учреждений. В некоторых случаях обломки падали прямо возле детских площадок. Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта.», — сообщил он в своем телеграм-канале.

11 июня в результате удара российских беспилотников в Харькове погибли как минимум четыре человека, более 60 получили ранения.

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