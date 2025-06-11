Харьков атаковали российские беспилотники. Три человека погибли, еще 60 пострадали

В ночь на 11 июня российские войска атаковали беспилотниками Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его данным, всего было выпущено 17 дронов по двум районам — Слободскому и Основянскому.

«Есть прямые попадания в многоэтажные дома, частные дома, детские площадки, предприятия и общественный транспорт», — сообщил мэр.

Терехов сообщил, что в результате атаки погибли два человека, еще 54 человека пострадали.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что ранены 57 человек, среди пострадавших семеро детей.

Обновление. Число пострадавших увеличилось до 60 человек, сообщил Синегубов. Позже он заявил, что в больнице умер из пострадавших — 65-летний мужчина. Таким образом, в результате ночной атаки погибли три человека.

Российская армия также атаковала ночью Одесскую область. Разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, легковые автомобили. Пострадавших нет, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.