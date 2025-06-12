Лидеры стран G7 откажутся от совместного коммюнике по итогам саммита в Канаде. Они выпустят отдельные заявления на разные темы

Страны не будут пытаться достичь консенсуса по совместному коммюнике на саммите лидеров, который пройдет с 15 по 17 июня в Канаде, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, вместо единого документа лидеры стран G7, скорее всего, опубликуют отдельные заявления на различные темы.

Собеседники агентства утверждают, что такой подход — пожелание канадской стороны. Премьер-министр Канады Марк Карни стремится снять напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и добиться прогресса в переговорах по вопросам торговли и безопасности.

Итоговое коммюнике не имеет юридической силы, но призвано продемонстрировать единство участников саммита по вопросам глобального значения. Заявление прошлого года включало обещания поддерживать Украину в войне с Россией, бороться с изменением климата и содействовать гендерному равенству. «Трамп перевернул политику США по всем этим и многим другим вопросам», — отмечает Bloomberg.

В конце февраля США выступили против того, чтобы называть Россию «агрессором» в заявлении G7 к третьей годовщине войны в Украине. В середине апреля представители Вашингтона отказались подписать совместное со странами «Большой семерки» заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам, в результате которого погибли более 30 человек.

По данным Politico, США также выступали против включения пункта о «дальнейшей поддержке» Украины в заявление стран G7, которое обсуждалось в мае министрами финансов в Канаде.

Саммит «Большой семерки» пройдет в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.

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