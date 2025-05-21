Politico: США выступили против обещания «дальнейшей поддержки» Украины в заявлении стран G7

Власти США выступают против включения пункта о «дальнейшей поддержке» Украины в заявление стран G7, которое обсуждается министрами финансов в Канаде, пишет Politico со ссылкой на два источника.

Вашингтон также не хочет называть полномасштабное вторжение России в Украину «незаконным», сообщили два чиновника, участвовавшие в переговорах.

Встреча министров финансов стран проходит в городе Банф в Канаде 20–22 мая.

В конце февраля США выступили против того, чтобы называть Россию «агрессором» в заявлении G7 к третьей годовщине войны в Украине. В середине апреля США отказались подписать совместное со странами G7 заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам, в результате которого погибли более 30 человек. По данным Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа объяснила это тем, что «работает над сохранением пространства для переговоров о мире» и поддерживает контакты с российскими властями. В итоге заявление подписано не было.