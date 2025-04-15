США отказались поддержать заявление стран «Большой семерки» с осуждением российского удара по Сумам

США уведомили другие страны, входящие в «Большую семерку» ( ), о том, что не будут подписывать совместное заявление с осуждением российского ракетного удара по Сумам, в результате которого погибли более 30 человек.

Как сообщили источники Bloomberg, знакомые с содержанием дипломатической переписки, администрация президента США Дональда Трампа объяснила свое решение тем, что «работает над сохранением пространства для переговоров о мире» и поддерживает контакты с властями РФ.

Канада, председательствующая в 2025 году в «Большой семерке», была вынуждена сообщить остальным участников G7, что без поддержки США подписать заявление не представляется возможным, добавили источники агентства.

В заявлении, с проектом которого ознакомилось Bloomberg, должно было говориться, что удар по Сумам является доказательством того, что Россия намерена продолжать войну.

Ранее Дональд Трамп так прокомментировал удар по Сумам: «Мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно». При этом госсекретарь США Марко Рубио назвал удар по Сумам «ужасным» и «трагическим», а спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что российская ракетная атака «пересекает любую грань приличия». The Wall Street Journal, проанализировав публичные высказывания соратников Трампа, пришла к выводу о противоречиях в администрации президента США по поводу отношений с Россией.