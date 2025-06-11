Путин потребовал заранее готовить военные базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не ставили «в чистом поле»

Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружений, рассчитанной до 2036 года, и потребовал заранее готовить военные базы и аэродромы для размещения новых систем вооружений.

«Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы на‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​до закрепить в программе отдельной строкой», — сказал Путин.

По словам президента, он постоянно подписывает документы с просьбами о переносе этих расходов на другие, «более важные, казалось бы», статьи. «Но к чему это приводит? К тому что появляются новые системы вооружений, а потом в чистом поле становятся и требуют более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов», — сказал Путин.

Кроме того, российский президент призвал сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружений с максимальным использованием для этого опыта «специальной военной операции» и «различных региональных конфликтов».

Также особое внимание следует уделить «ядерной триаде», которая «была и остается гарантом суверенитета России» и «играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире», добавил Путин.

1 июня Служба безопасности Украины провела операцию «Паутина», в рамках которой десятки дронов атаковали российские военные авиабазы Оленья в Мурманской области, Белая в Иркутской области, а также Иваново-Северный в Ивановской области и Дягилево в Рязанской области. Беспилотники вылетали из фур, где они были спрятаны в контейнерах.

В СБУ утверждали, что повреждения получил 41 самолет. В Минобороны России говорили о возгорании «нескольких единиц авиационной техники». По оценке западной разведки, в ходе украинской атаки было повреждено 40 российских самолетов, из которых 10–13 были уничтожены. По оценкам британского Международного института стратегических исследований (IISS), в результате операции были уничтожены 12 самолетов и два повреждены. В МИД России заявляли, что самолеты «не уничтожены, а повреждены», и они «будут восстанавливаться», но масштаб потерь не уточняли.

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