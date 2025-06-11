Присяжные в суде Нью-Йорка на повторном слушании дела бывшего кинопродюсера Харви Вайнштейна признали его виновным в одном эпизоде сексуализированного насилия и оправдали во втором.

73-летнего Вайнштейна признали виновным в насилии по отношению к ассистентке продюсера Мириам Хейли в 2006 году. Однако по эпизоду, которое касается бывшей модели Каи Соколы (ее обвинение в насильственном оральном сексе также относится к 2006 году, но было добавлено в дело только в 2024-м), присяжные Вайнштейна оправдали.

По третьему эпизоду обвинения, которое касается насилия в отношении стилистки и актрисы Джессики Манн в 2013 году, вердикт пока не вынесен. Присяжные не пришли к единогласному вердикту, и судья посоветовал им продолжить обсуждение, пишет The Guardian.

Приговор Вайнштейну был вынесен в 2020 году — бывшего кинопродюсера признали виновным в изнасиловании стилистки и актрисы Джессики Манн и в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли и назначили 23 года тюремного заключения. Однако в апреле 2024 года приговор отменили, а дело отправили на повторное рассмотрение в тот же суд Манхэттена. Вайнштейн тем не менее остался в тюрьме, так как в 2023 году суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в изнасиловании и двух эпизодах сексуализированного насилия, совершенных им в 2013 году, и приговорил к 16 годам.

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