Президент Сербии Александр Вучич впервые приехал в Украину

Президент Сербии Александр Вучич 11 июня приехал в Украину с первым официальным визитом с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Цель визита Вучича — участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», сообщила администрация президента Сербии. Поездка продлится один день. Заранее визит не анонсировался.

В ходе своей вступительной речи на саммите Вучич заявил, что Сербия готова оказать помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов, чтобы «четко продемонстрировать украинцам поддержку». Он также подчеркнул, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины.

Саммит «Украина — Юго-Восточная Европа» проходит в Одессе. Он посвящен вопросам безопасности, в частности в Черном море, сообщала пресс-служба президента Украины.

55-летний Александр Вучич занимает пост президента Сербии с 1 июня 2017 года. Сербского президента считают сторонником России. В мае 2025-го Вучич впервые с начала войны посетил Москву, где принял участие в военном параде 9 мая.

По состоянию на июнь 2024 года, как писала газета Financial Times, Сербия через третьи страны поставила в Украину боеприпасы на 800 миллионов евро. Вучич называл эти данные «в целом точными» и отмечал, что экспорт боеприпасов — «часть экономического возрождения» Сербии. После того, как Россия заявила, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять бое­припасы Украине, Вучич пообещал блокировать сделки, если вероятна отправка боеприпасов в Украину.