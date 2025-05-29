Президент Сербии ответил на обвинения Москвы в поставках оружия Киеву. Он пообещал блокировать сделки, если есть вероятность отправки боеприпасов в Украину

Президент Сербии Александра Вучич прокомментировал обвинения Службы внешней разведки (СВР) России, которая заявила, что сербские оборонные предприятия продолжают поставлять бое­припасы Украине. По его словам, он обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным, а часть обвинений ложные. Его слова приводит местное издание «Новости».

Вучич рассказал, что говорил на эту тему с российским президентом в присутствии членов делегаций обеих стран и наедине. Он отказался раскрыть подробности.

«Мы сформировали рабочую группу с нашими российскими партнерами для установления фактов [поставок]. Некоторые вещи, которые заявляются — просто неправда», — заявил президент Сербии.

При этом он отметил, что сербские заводы «должны работать», так как в стране 23 тысячи человек задействованы только в государственной оборонной промышленности.

«Если мы не можем экспортировать в Америку, Турцию, арабские страны, то, извините, куда мы можем экспортировать оружие?» — отметил Вучич.

Он добавил, что распорядится не исполнять контракты, если станет известно, что конечным получателем оружия будет воюющая сторона.

«Я обязательно отдам приказ и предупреждение, что в случае подозрения на нецелевое использование конечными пользователями и отправку на поля сражений без нашего ведома такие контракты не будут выполняться», — сказал президент Сербии.

29 мая Служба внешней разведки России заявила, что сербские оборонные предприятия продолжают поставлять бое­припасы Киеву «вопреки декларируемому официальным Белградом „нейтралитету“». По версии СВР, поставки проходят с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников, в числе которых служба называет Чехию, Польшу и Болгарию.

В июне прошлого года Financial Times писала, что объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые затем поступили в Украину через третьих лиц, составила около 800 миллионов евро. Вучич называл эту цифру «в целом точной». При этом он отметил, что экспорт боеприпасов — «часть экономического возрождения» страны. По его словам, сербские власти не имеют отношения к тому, куда затем идут поставляемые боеприпасы.