Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что сербские оборонные предприятия продолжают поставлять бое­припасы Киеву «вопреки декларируемому официальным Белградом „нейтралитету“».

В пресс-релизе под заголовком «Сербский военпром пытается выстрелить России в спину» говорится, что «вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну» исчисляется «сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия».

СВР утверждает, что поставки проходят с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников, в числе которых служба называет Чехию, Польшу и Болгарию. «Едва ли подобные поставки можно обосновать „гумани­тарными соображениями“. У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России», — говорится в пресс-релизе.

Также служба внешней разведки перечисляет сербские оборонные компании, участвующие в «конвейере смерти». «Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славян­ских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их на­стоящие друзья, а кто враги», — заявили в СВР, напомнив, что «Россия не раз приходила на помощь сербам в самые критические моменты их истории».

В июне 2024 года газета Financial Times рассказала, что объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые затем поступили в Украину через третьих лиц, составила около 800 миллионов евро. Президент Сербии Александр Вучич отрицать поставки не стал и назвал эту цифру «в целом точной». При этом он отметил, что экспорт боеприпасов — «часть экономического возрождения» страны. «Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их дело», — сказал Вучич Financial Times.

В 2025 году Вучич был в числе мировых лидеров, приехавших на 80-летие дня Победы в Москве. По пути его самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Баку — в этот день российская ПВО отражала многочисленные атаки украинских дронов, из-за которых были фактически заблокированы аэропорты московского авиаузла. Еще до визита Вучича в Москву стало известно, что власти Литвы и Латвии запретили пролет его самолета над своей территорией.

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