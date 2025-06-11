Льва Шлосберга отправили под домашний арест по делу о «дискредитации» армии

Псковский городской суд отправил на два месяца под домашний арест заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга по уголовному делу о повторной «дискредитации» российской армии (статья 280.3 УК РФ). Об этом сообщила Sotavision со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Заседание прошло в закрытом режиме по требование обвинения.

Утром 10 июня в квартире Шлосберга, а также дома у 96-летнего отца политика Марка Шлосберга прошли обыски. После этого политика задержали, ночь он провел в изоляторе временного содержания.

Поводом для уголовного дела о «дискредитации» стало выложенное в «Одноклассниках» видео с дебатами о войне в Украине между Львом Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым, которые проходили на канале «Живой гвоздь». На дебатах Шлосберг отстаивал позицию о необходимости скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной, отмечали в партии «Яблоко».

По версии следствия, Шлосберг 12 января «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ», опубликовав видео в соцсети. Политик настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует страницу в «Одноклассниках».

Лев Шлосберг публично выступает против российско-украинской войны и остается в России. В 2022 и 2024 годах политику трижды назначали штрафы по административной статье о «дискредитации» армии.

В начале октября 2024 года стало известно, что против Шлосберга возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). В январе нынешнего года политику предъявили обвинение и назначили подписку о невыезде. Следствие утверждало, что Шлосберг, «будучи неоднократно привлеченным к административной ответственности» за нарушение закона об «иноагентах», «повторно осуществил публичное распространение материалов» без соответствующей плашки.

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