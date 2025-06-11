Глава Пентагона анонсировал сокращение бюджета на помощь Украине

США планируют сократить бюджет на закупки нового вооружения для Украины, сообщил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет в ходе слушаний по планируемому оборонному бюджету в комитете по ассигнованиям палаты представителей.

Отвечая на вопрос о том, какие расходы запланированы на помощь Украине, глава Пентагона сказал, что на эту инициативу «бюджет будет сокращен». Он отметил, что нынешняя администрация президента США «придерживается совершенно иного взгляда» на российско-украинскую войну.

«Мы считаем, что мирное урегулирование — в интересах обеих сторон и в интересах нашей страны, особенно учитывая все противостояния в мире», — добвил Хегсет.

США — ключевой союзник Украины, в том числе по поставленной военной помощи. При этом новая администрация США после вступления в должность президента Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь. Вашингтон отправлял Киеву оружие только в рамках поставок, согласованных предшественником Трампа Джо Байденом.

The Wall Street Journal сообщала, что в администрация президента США решила перенаправить компоненты для ракет, предназначавшиеся Украине, своим войскам на Ближнем Востоке. Позже информацию об этом подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.

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