Глава Пентагона анонсировал сокращение бюджета на помощь Украине
США планируют сократить бюджет на закупки нового вооружения для Украины, сообщил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет в ходе слушаний по планируемому оборонному бюджету в комитете по ассигнованиям палаты представителей.
Отвечая на вопрос о том, какие расходы запланированы на помощь Украине, глава Пентагона сказал, что на эту инициативу «бюджет будет сокращен». Он отметил, что нынешняя администрация президента США «придерживается совершенно иного взгляда» на российско-украинскую войну.
«Мы считаем, что мирное урегулирование — в интересах обеих сторон и в интересах нашей страны, особенно учитывая все противостояния в мире», — добвил Хегсет.
США — ключевой союзник Украины, в том числе по поставленной военной помощи. При этом новая администрация США после вступления в должность президента Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь. Вашингтон отправлял Киеву оружие только в рамках поставок, согласованных предшественником Трампа Джо Байденом.
The Wall Street Journal сообщала, что в администрация президента США решила перенаправить компоненты для ракет, предназначавшиеся Украине, своим войскам на Ближнем Востоке. Позже информацию об этом подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.