«Медуза» и другие независимые медиа совместно с ФБК проведут марафон в поддержку политзаключенных и их семей. На помощь им в прошлом году за один день собрали 24 миллиона рублей

Независимые медиа совместно с ФБК в третий раз проведут марафон солидарности «Ты не один». Это акция в поддержку российских политзаключенных и их семей. Среди ее организаторов — «Медуза», «Дождь», «Медиазона» и «Служба поддержки».

Акция в формате большого единого эфира пройдет 12 июня — в День России — с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Ее будут транслировать на сайтах организаторов, в эфире «Дождя» и ютьюб-каналов «Навальный Live» и «Популярная политика». Участники марафона — независимые журналисты, блогеры, представители оппозиционных организаций, политики и правозащитники.

«Медуза» «Дождь» «Медиазона» «Навальный Live» «Популярная политика» Breakfast Show Ходорковский Live Максим Кац Новая газета. Европа ОВД-Инфо Т-инвариант Илья Яшин Дмитрий Колезев Сергей Пархоменко Евгений Фельдман DOXA «Эхо» Люди Байкала Евгения Альбац Первый Отдел Ольга Романова Проект My Russian Rights

Во время марафона пройдет сбор средств в поддержку российских политзаключенных — людей, которых лишили свободы за их гражданскую и антивоенную позицию — а также их семей. Политзаключенным необходимы деньги на еду и лекарства, работу адвокатов, а также на оплату поездок родственников на свидания в СИЗО и колонии.

В 2025 году в рамках марафона по всему миру пройдут волонтерские акции: митинги, пикеты, шествия, а также вечера писем политзаключенным. Они состоятся более чем в 30 странах. Найти мероприятие в своем или ближайшем к вам городе можно здесь.

Людям, которых преследуют по политическим мотивам в России, а также их семьям нужна помощь. Поддержать их можно по этой ссылке. По соображениям безопасности мы не всегда можем принять платежи в рублях — но есть проекты, которые принимают рубли. Если вам нужна помощь, то на сайте марафона есть форма заявки и контакты.

Марафон «Ты не один» — это не только эфир 12 июня. В 2025-м, как и в прошлом году, в пользу российских политзаключенных поступят деньги, которые будут собраны на концерте в память об Алексее Навальном. Концерт пройдет 28 июня в Берлине. 7 июня ФБК собрал 1,9 миллиона рублей в пользу политзаключенных на бадминтонном стриме на ютьюб-канале «Навальный Live».

В 2024 году только за один день марафона — 12 июня — удалось собрать более 24 миллионов рублей, а в течение года — более 45 миллионов рублей. Всего в прошлом году донорами марафона стали 7900 человек, 1033 человека подписались на регулярные пожертвования. Более 300 политзаключенных и членов их семей получили помощь, более 100 из них, благодаря жертвователям марафона, получают ее на регулярной основе.

С начала полномасштабной российско-украинской войны, по данным «ОВД-Инфо», за антивоенные выступления в России были задержаны почти 20 тысяч человек. Уголовному преследованию подвергся 1171 человек. Были возбуждены примерно 11300 административных дел по статье о «дискредитации» армии.

Как прошел марафон в 2024 году

Ты не один Марафон в поддержку политзаключенных. Его провели независимые медиа совместно с ФБК

Как прошел марафон в 2024 году

Ты не один Марафон в поддержку политзаключенных. Его провели независимые медиа совместно с ФБК