Капитал председателя совета директоров и совладельца фармацевтической компании «Промомед» Петра Белого преодолел отметку в 1 миллиард долларов, пишет российский Forbes.

Белому принадлежит контрольный пакет акций ПАО «Промомед» (около 88%). 9 июня цена одной акции «Промомеда» в ходе вечерней сессии на Московской бирже достигала 420,85 рубля, то есть стоимость пакета, принадлежащего Белому, равнялась 78,4 миллиарда рублей, подсчитало издание.

Белый стал пятым российским миллиардером, заработавший капитал в фармацевтике. Ранее отметку в 1 миллиард долларов преодолели состояни совладельцев холдинга «Огмент Инвестментс» Виктора Харитонина и Егора Кулькова (им принадлежат доли в фармацевтических производителях «Фармстандарт», «Отисифарм», «Биокад» и «Генериум»), а также основателей компаний «Р-Фарм» Алексея Репика и «Фармасинтез» Викрама Пуни.

Среди наиболее известных продуктов, которые выпускает компания «Промомед», средства для лечения ожирения «Редуксин» и «Квинсента», хондропротектор «Амбене Био», а также препараты противовирусной терапии против COVID-19 «Арепливир» и «Эсперавир».

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