Европейский университет в Петербурге отправил на войну автомобиль и получил благодарность от российских военных

Руководство Европейского университета в Петербурге приобрело и отправило на войну в Украину автомобиль УАЗ «для транспортировки раненых в зоне боевых действий», сообщила пресс-служба вуза.

Как отмечается, машина поступила в войсковую часть 11076, сформированную из мобилизованных жителей Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми.

Пресс-служба университета опубликовала благодарность ректору Вадиму Волкову от командира части за «активную гражданскую позицию» и поддержку военных, «выполняющих задачи в зоне на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской областей».

Европейский университет — негосударственный университет, основанный в Петербурге в 1994 году. Изначально вуз финансировался за счет грантов американских и европейских НКО. В 2016 году вуз на год лишили лицензии на образовательную деятельность после проверки прокуратуры и Рособрнадзора, после чего такие проверки стали регулярными.

Российские власти в 2023 году проверяли Европейский университет «на экстремизм», также вуз оштрафовали из-за книг в библиотеке, изданных «нежелательными» организациями. Ректор Европейского университета Вадим Волков сообщил в интервью РБК 24 июня, что прокуратура проверила 98 программ вуза и 12 магистерских диссертаций, после чего вуз с учетом замечаний ведомства исправил программы и внес изменения в процесс научного руководства.

Европейский университет в марте 2024 года уволил историка-американиста Ивана Куриллу, преподававшего на факультетах политических наук и социологии. Курилла выступал против российского вторжения войск РФ в Украину и был среди тех, кто подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов против войны.