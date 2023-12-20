Европейский университет оштрафовали по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации из-за книг в студенческой библиотеке

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Европейский университет из-за книг в библиотеке, изданных «нежелательными» организациями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Университет признали виновным по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП РФ). По двум протоколам штраф в общей сложности составил 70 тысяч рублей.

Как говорится в решении суда, книги, изданные при участии Института «Открытое Общество Фонд Содействия», входящего в структуры «Фонда Сороса» и Института имени Кеннана Центра Вудро Вильсона, до последнего времени находились в библиотеке вуза, и к ним мог получить доступ любой обладатель читательского билета.

В самом вузе ранее заявляли, что книги были изданы задолго до закона о «нежелательных организациях», а после его принятия литературу поместили в «специальный закрытый фонд» и никому не выдавали.

Европейский университет был основан в Петербурге в 1994 году, изначально вуз финансировался за счет грантов американских и европейских НКО. В 2016 году вуз на год лишили лицензии на образовательную деятельность после проверки прокуратуры и Рособрнадзора. С тех пор проверки там проходят регулярно.