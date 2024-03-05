Европейский университет в Петербурге уволил американиста Ивана Куриллу. Он выступал против войны

Европейский университет в Санкт-Петербурге уволил историка-американиста Ивана Куриллу. Об этом он сам сообщил в закрытом посте в фейсбуке, пишет «Бумага».

Историк рассказал, что университет расторг с ним договор, за то, что он не посещал работу с 12 января 2024 года — с тех пор, как уехал из России. Курилла отметил, что у него был согласован «творческий отпуск» более чем за год до отъезда, но ректор «в последний момент» отказался подписывать бумагу.

«Я не знаю, является ли решение о моем увольнении перестраховкой со стороны ректора или требованием к нему со стороны. В любом случае удивляет разве что форма увольнения (я был согласен уйти по соглашению сторон, но соглашения мы не достигли). Надеюсь, что мое увольнение поможет Европейскому университету выжить», — цитирует пост Куриллы «Новая газета».

В пресс-службе вуза сообщили РБК, что Курилле согласовали оплачиваемый творческий отпуск в ноябре 2022 года, который дается преподавателю для написания научного труда. В декабре 2023 года, как утверждают в университете, выяснилось, что в период отпуска ученый планировал работать в США на профессорской позиции. В связи с этим комитет по персоналу Европейского университета предложил Курилле «либо отказаться от оплачиваемого творческого отпуска, предоставляемого ЕУ, либо от оплачиваемой позиции в США». Так как Курилла, по данным вуза, решил не отказываться от работы в США, вуз отозвал решение о творческом отпуске.

Иван Курилла работал в Европейском университете в течение девяти лет. Он публично выступал против российского вторжения в Украину, а также подписывал письмо российских ученых и научных журналистов против войны в Украине.

Иван Курилла — в подкасте «Что случилось»

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