Правительство поддержало законопроект, который позволит заводить уголовные дела на «иноагентов» после одного штрафа вместо двух

В российском правительстве поддержали законопроект об ужесточении наказания для «иностранных агентов», который подготовила комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Законопроект вносит поправки в уголовную статью 330.1 об уклонении от обязанностей «иноагента». Сейчас привлечь человека к уголовной ответственности по этой статье можно, если до этого его два раза в течение одного года штрафовали по административной статье 19.34 о нарушении порядка деятельности «иноагента».

Одобренные правительством поправки предполагают, что уголовная ответственность будет наступать после одного штрафа (а не двух в течение года).

По словам Пискарева, положительный отзыв на законопроект также вынес Верховный суд. Сейчас документ готовят к внесению в Госдуму.

«Медиазона» считает, что предлагаемые поправки могут удвоить число уголовных дел против людей из списка «иностранных агентов». Под подсчетам издания, сейчас в этом списке немногим больше 600 «иноагентов», 342 из них имеют один штраф за последний год, 173 — два штрафа за последний год. Против 68 человек уже возбуждены уголовные дела по статье 330.1 УК РФ.

В мае заместитель министра юстиции Олег Свириденко предложил ввести уголовное наказание за нарушение закона об «иноагентах» сразу, а не после штрафов. «Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят», — сказал замминистра. Василий Пискарев его предложение тогда поддержал.