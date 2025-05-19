«Хватит нянчиться с этими субъектами». В Минюсте предложили ввести уголовное наказание за нарушение закона об «иноагентах» сразу, а не после штрафов

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко предложил ужесточить ответственность за несоблюдение закона об «иноагентах» и ввести уголовное наказание, связанное с лишением свободы, при любом нарушении.

По словам Свириденко, наказывать за нарушение закона нужно по примеру США, Великобритании, Канады и Австралии. Он напомнил, что американский закон FARA (Foreign Agents Registration Act) предполагает штраф в размере 10 тысяч долларов и тюремное заключение за нарушение любых положений законодательства до пяти лет. Также Свириденко привел аналогичные примеры из Великобритании, Канады и Австралии.

При этом в России, как отметил замминистра, штрафы составляют от 30 до 50 тысяч рублей, а уголовная ответственность может наступить только в случае неоднократного нарушения в течение года.

Следует отметить, что столь незначительные суммы штрафов не способствуют соблюдению закона лицами, признанными иностранными агентами, а сами иноагенты до последнего времени торжествуют по факту их включения в реестр. Я думаю, что министерство юстиции будет предлагать инициативы, потому что эту уголовную ответственность нужно вводить. Это и есть новая концепция. Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят, — сказал Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.

В комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России поддержали предложение замминистра юстиции. По словам главы комиссии Василия Пискарева, российское законодательство «действительно относится к иноагентам весьма лояльно».

«С учетом зарубежного опыта, а также текущих вызовов и угроз безопасности и суверенитету страны полагаем необходимым внести в Уголовный кодекс РФ поправки, устанавливающие санкции к иностранным агентам выше ныне действующих», — написал Пискарев.

Как правило, нарушение закона об «иноагентах» наказывается штрафом, и только затем следует уголовная ответственность — в случае повторного нарушения в течение года. Тем не менее одна из трех частей статьи 330.1 УК об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» предусматривает уголовную ответственность сразу — лишение свободы на срок до пяти лет.

Российская власть постоянно ссылается на «зарубежный опыт»

10 лет Путин оправдывает законы об «иноагентах» — ссылаясь на «американский опыт» и постоянно обещая их «улучшить» С каждым годом их все активнее используют, чтобы преследовать, унижать и расчеловечивать. Цепочка событий

Российская власть постоянно ссылается на «зарубежный опыт»

10 лет Путин оправдывает законы об «иноагентах» — ссылаясь на «американский опыт» и постоянно обещая их «улучшить» С каждым годом их все активнее используют, чтобы преследовать, унижать и расчеловечивать. Цепочка событий