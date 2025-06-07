Фестиваль в Гатчине отменил показ фильма «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли. На картину жаловались Z-активисты

Организаторы международного фестиваля «Литература и кино» в Гатчине отменили показ фильма «Во сне ты горько плакал» режиссера Николая Солодникова с актером и шоуменом Иваном Ургантом в главной роли, сообщил 6 июня «Бюллетень кинопрокатчика».

Прокремлевское издание «Абзац», а также государственное РИА Новости связали отмену показа с жалобами на картину активистов из «патриотического» движения «Зов народа», которые известны доносами на «антироссийских», по их мнению, людей и мероприятия.

Z-активисты, утверждают СМИ, жаловались на фильм министру культуры РФ Ольге Любимовой. Среди прочего их не устроила антивоенная позиция Солодникова и Урганта.

В пресс-службе фестиваля сообщили «Фонтанке», что администрация решила снять фильм с показа, узнав о выступлениях активистов и обнаружив, что у фильма нет прокатного удостоверения. При этом активисты, как заявили в пресс-службе, непосредственно в администрации фестиваля не обращались.

«Мне никто ничего не объяснил [причину снятия фильма]. Это лучше у организаторов спросить. Безусловно [показ фильма на фестивале] для меня был важным событием — это мог быть первый показ фильма в России», — сказал РБК Николай Солодников.

Николай Солодников — автор и ведущий ютьюб-передач «Ещенепознер» и «Солодников». «Во сне ты горько плакал» — режиссерский дебют Солодникова в художественном кино. Фильм снят по мотивам одноименного рассказа писателя Юрия Казакова. Главные роли в картине исполнили Иван Ургант, Полина Агуреева. Закрытая премьера фильма состоялась в Москве 7 апреля 2024 года.

Еще до того, как авторы фильма обратились за прокатным удостоверением, прокремлевский активист Виталий Бородин написал донос в Минкульт с требованием запретить картину в России.

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