Доносчик Виталий Бородин заявил, что добился запрета проката в России фильма «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом

Художественный фильм Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли не получил прокатное удостоверение министерства культуры РФ. Об этом сообщил активист , который написал донос в Минкульт с требованием запретить прокат фильма в России.

Он утверждает, что получил ответ из министерства, в котором говорится, что на фильм «Во сне ты горько плакал» прокатное удостоверение не выдавалось. По словам Бородина, прокат ленты в кинотеатрах нельзя допустить, поскольку ее авторы «занимают антироссийскую позицию».

В последнем обновлении реестра прокатных удостоверений Минкульта, датируемым 8 мая 2024 года, картина Солодникова действительно не упоминается.

Источник «Медузы» в киноиндустрии рассказал, что авторы фильма не направляли заявление в министерство культуры РФ о получении прокатного удостоверения.

Николай Солодников — автор и ведущий ютьюб-передач «Ещенепознер» и «Солодников». «Во сне ты горько плакал» — режиссерский дебют Солодникова. Фильм снят по мотивам одноименного рассказа писателя Юрия Казакова. Главные роли в картине исполнили Иван Ургант, Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Алена Кучкова. В производстве картины участвовал фонд Александра Сокурова «Пример интонации». Закрытая премьера фильма состоялась в Москве 7 апреля 2024 года.

Во сне ты горько плакал — Трейлер Киноафиша Трейлеры