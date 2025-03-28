Уличный художник пишет портрет женщины возле выставки военных плакатов. Санкт-Петербург. 27 марта 2025 года Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

В администрации президента РФ, по данным издания «Верстка», обсуждают возможность «нормализации» жизни после заключения перемирия с Украиной. Среди возможных решений — от возвращения телеведущего Ивана Урганта в эфир Первого канала до снятия статуса «иностранного агента» с некоторых людей, включенных в этот перечень, если они публично «покаются». При этом не все собеседники издания подтвердили, что Кремль действительно намерен выполнять обсуждаемые планы. Часть из них скептически относятся к «нормализации» и перспективе возвращения России к довоенной жизни.

Переговоры о возвращении в эфир Первого канала шоу «Вечерний Ургант» руководство телеканала и чиновники администрации президента ведут уже несколько месяцев, рассказали «Верстке» источники в Кремле и .

По словам сотрудников администрации президента (АП), за Ивана Урганта, который после начала поломасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году опубликовал антивоенный пост и исчез из эфира Первого канала, периодически ходят «просить на самый верх». Но, утверждают они, речь идет о проектах, которые будут возможны только «после перемирия».

Один из собеседников «Верстки», знакомый с ситуацией на Первом канале, назвал Урганта «любимым ведущим Ковальчука-старшего». «Так что возвращение Урганта решается даже не в АП», — добавил он. По словам источника, поступок телеведущего в начале войны «был воспринят как предательство, очень эмоционально»: «Типа, он слабый, повелся, кинул. Для него столько сделали, а он». Но Ургант и его менеджеры, по данным издания, свели все к тому, что он «эмоционально среагировал, не подумал, молодой, горячий, творческий».

Иван Ургант с 2012 года вел телевизионное шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В феврале 2022-го Ургант выступил с антивоенным высказыванием. «Страх и боль. Нет войне», — написал телеведущий в инстаграме. После этого Ургант и его шоу исчезли из эфира Первого канала. О закрытии шоу официально не объявлялось. На Первом канале отсутствие новых выпусков «Вечернего Урганта» объясняли временным отказом от развлекательного контента. При этом после перерыва на канале возобновили показ развлекательных программ, например, шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся» — но не «Вечернего Урганта». По данным «Верстки», в 2024 году Урганта включили в список «запрещенных» артистов. В последние годы, судя по соцсетям ведущего и сообщениям в СМИ, Ургант зарабатывал выступлениями на корпоративах и совместным турне с Владимиром Познером.

Другой источник «Верстки» назвал недавнюю , вызванную публикацией государственного агентства РИА Новости о том, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель во Франции, следствием переговоров о возвращении телеведущего на Первый канал. «Наброс отдельно, переговоры отдельно. Кто-то не хочет, чтобы он вернулся на Первый», — заявил источник журналистов, близкий к АП.

Переговоры о возвращении Урганта в эфир, как ожидают источники, продолжатся после выступлений телеведущего в Хайфе, Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте, запланированных на апрель 2025 года. После тура, заявил один из собеседников «Верстки», Ургант приедет в Москву, а вопрос его возвращения на телеэкраны «уже решен». «Предмет текущих дискуссий — это формат его возвращения и условия. Каяться ему, скорее всего, не придется. Но жертвы будут, обсуждается потеря „творческой независимости“, новая команда, продюсеры, сценаристы и так далее», — объяснил он.

Усиление цензуры шоу Урганта подтвердил и источник, близкий к АП: «Я спрашивал у Ивана, понимает ли он, что это будет за программа и сколько он там продержится. Он печально так смотрел — типа понимаю, но без зрителей не могу». Сам Ургант материал «Верстки» пока не комментировал.

Однако часть источников издания в Кремле отрицает существование согласованного конкретного плана по возвращению Урганта на Первый канал. По словам собеседника в Управлении общественных проектов (УОП) администрации президента, сейчас «не до того». Другой чиновник во внутриполитическом блоке Кремля заявил, что возвращение «беглых лидеров общественного мнения» пока возможно лишь точечно, «на личных связях», и не рассматривается как «поручение, которое нужно исполнять».

Споры о возвращении Урганта на Первый канал могут быть частью планов по «нормализации» жизни в России, которые уже пару месяцев обсуждают в администрации президента. «Есть некий план „верни себе Россию 2021“, чтобы привлечь назад в страну уехавших в 2022 году. Его готовят и обсуждают на фоне возможной приостановки боевых действий», — заявил один из сотрудников АП. Он же прислал «Верстке» пункты одного из планов, среди которых, — «изменение сетки вещания и возобновление развлекательных программ». Источник утверждает, что обсуждается возобновление «Вечернего Урганта», а с самим телеведущим «уже достигнуто соглашение» о возвращении шоу «сразу после подписания мирного договора либо прекращения боевых действий».

Кроме изменения сетки телевещания, в Кремле, по данным «Верстки», обсуждают возможности для возвращения релокантов — россиян, которые уехали во время войны, «но не совершивших противоправных действий». Их возвращение, как предполагают в АП, будет способствовать «поствоенному восстановлению страны». По словам источника в АП, в первую очередь в Россию хотят вернуть частных предпринимателей и IT-специалистов.

Также в плане по «нормализации» есть пункт об «упрощении процедуры снятия статуса иностранного агента с физических лиц». В одном из таких планов, с которым ознакомились журналисты, говорится, что для «иноагентов», прошедших процедуру «обеления», предлагается ввести «условный срок», в течение которого статус может быть возвращен в случае нарушений. Такие меры, говорится в плане, направлены «на смягчение внутренней политики, восстановление доверия общества и создание условий для стабильного развития страны в поствоенное время».

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Один из собеседников «Верстки», близкий к структурам АП, подтвердил, что там активно обсуждают дорожную карту по «нормализации». Но, по его словам, есть и другие сценарии «нормализации» и в Кремле всегда «прорабатывается сразу несколько концепций».

Так, «иноагентов», считает источник, пока не собираются массово «прощать». Авторы планов хотят «показать на паре примеров их несостоятельность на чужбине — и оставить возможности для покаяния». Он утверждает, что сейчас чиновники выбирают кандидатов, «кого вернут, публично пожурят и пристроят тут», а также исключат из реестра «иноагентов». «И только по итогам этого спектакля примут решение о том, запускать ли масштабную программу амнистии», — добавил собеседник.

Журналистов независимых изданий в качестве «пробных кандидатов» не рассматривают, сказал другой источник «Верстки». «К таким, как вы, этот план не относится», — сказал он корреспонденту издания.

При этом администрация президента «по-прежнему вообще ничего не решает» в судьбе «иноагентов», добавил третий источник, ранее работавший в Кремле. «У них там собирает совещание, и основные заказчики там — правоохранительные органы, ФСБ. С ними никто не спорит. Вообще никто рот даже не открывает уже. Администрация может кого-то добавить. Но не вычеркнуть», — заявил он.

Однако единства в подходах внутри Кремля, судя по всему, нет, отмечает «Верстка». Некоторые собеседники журналистов в АП не смогли однозначно подтвердить, что российская власть собирается выполнять обсуждаемые планы по «нормализации», и отнеслись к такому обсуждению скептически. Несколько источников отметили, что АП «всегда что-то разрабатывают, но 90% всех планов идут в шредер».

Один из них заявил, что «пока, кроме военно-патриотического вектора, ничего не просматривается». Он не видит смысла для российских властей в «нормализации», а также сомневается в массовой «амнистии» для «иноагентов». По его словам, «фарш невозможно провернуть назад», а люди, которые обсуждают подобные планы, «не представляют, что случилось».

«Все настолько по-другому, что никакого „после войны“ не будет. Но представить себе, что где-то сидит рабочая группа из пяти человек, рапортующих , я могу. Просто им никто не сказал, что план — идти на Киев», — добавил он. Чиновник утверждает, что даже если боевые действия остановятся, войну «нельзя остановить», а российские власти продолжат тратить деньги «на восстановление военного потенциала».

С ним согласен другой собеседник «Верстки», близкий к структурам АП: «Нет, ну, во-первых, с какого рожна какая-то оттепель? Можно подумать, у нас до войны какая-то оттепель была. Я просто удивляюсь этим людям с благими намерениями, которые считают, что война правда закончится».

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