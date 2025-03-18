РИА Новости обнаружили у Ивана Урганта ИП в Париже по производству шоу

Телеведущий Иван Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Париже, указав своей деятельностью постановку и производство шоу, сообщает российское госагентство РИА Новости.

Из документов, с которыми ознакомился корреспондент агентства, следует, что телеведущий зарегистрировал статус индивидуального предпринимателя 11 марта 2024 года. Основная деятельность ИП — производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок.

В качестве адреса указан жилой дом в Седьмом округе Парижа. Там, как пишет РИА Новости, «находится исторический парижский жилой дом, на нем нет вывесок, а имя телеведущего на домофоне не указано», жительница дома, к которой обратился корреспондент, сообщила, что «никаких русских и никого, по описанию похожего на Ивана Урганта, она не встречала».

В этом доме, отмечает агентство, находится компания, которую Ургант и его жена зарегистрировали в Париже 10 лет назад.

Иван Ургант 10 лет вел телевизионное шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Ургант выступил с антивоенным высказыванием, а его программа исчезла из эфира Первого канала. О закрытии шоу официально не объявлялось. На Первом канале отсутствие новых выпусков «Вечернего Урганта» объясняли тем, что канал временно отказался от развлекательного контента.