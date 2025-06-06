NBC: Маск после ссоры с Трампом передумал вкладывать 100 миллионов долларов в политические комитеты, связанные с президентом США

Бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск несколько месяцев назад дал понять, что вложит 100 миллионов долларов в политические комитеты, связанные с президентом Дональдом Трампом, но после публичной ссоры передумал, рассказал NBC News анонимный советник Маска.

«Они ушли», — сказал советник Маска о деньгах, предназначавшихся Трампу. По его словам, Маск, если понадобится, поддержит демократов. «Он обязательно это сделает», — добавил собеседник NBC News. По его мнению, республиканцам «следует беспокоиться», что против них будут использованы огромные суммы, если они проголосуют за «большой красивый» законопроект Трампа о налоговых льготах, который в частности стал причиной ссоры Маска с президентом. По словам советника Маска, бизнесмену «плевать на всю эту партийную чепуху — на республиканцев, национальный комитет Республиканской партии, места в палате представителей и прочее».

Вместе с этим Politico пишет о «признаках перемирия», наметившихся между Маском и Трампом. По данным издания, помощники в Белом доме постарались убедить президента США смягчить публичную критику Маска, а также запланировали на пятницу, 6 июня, телефонный разговор бизнесмена с Трампом, чтобы «посредничать в установлении мира».

Журналистам сам президент в ответ на вопрос о публичном разрыве с Маском ответил: «О, все в порядке. Все идет очень хорошо, никогда не было лучше».

В конце мая Маск объявил об уходе с государственной службы и должности главы Департамента эффективности правительства, а Трамп провел в Овальном кабинете совместную с ним пресс-конференцию, на которой вручил бизнесмену символический «ключ от Белого дома». Уже через несколько дней Маск раскритиковал «большой красивый закон» Дональда Трампа о продлении налоговых льгот и бюджете, назвав его «отвратительным извращением».

5 июня напряжение в отношениях Маска и Трампа усилилось: бизнесмен написал, что Трамп фигурировал в так называемых «файлах » и напомнил, что без его поддержки президент США не выиграл бы выборы, а республиканцам не удалось бы взять под контроль палату представителей конгресса. Трамп, в свою очередь, пригрозил лишить компании Маска государственных субсидий. После публичной ссоры Маска с Трампом акции Tesla упали на 14%.

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