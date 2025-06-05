В Лондоне идет суд по делу о поджоге складов с гуманитарной помощью Украине. На заседании стало известно, что обвиняемые планировали похищение Чичваркина

В Лондоне перед судом предстали шесть обвиняемых по делу о поджогах складов с гуманитарной помощью Украине, совершенных по заказу ЧВК Вагнера, сообщает агентство Reuters.

Пожар на складе на востоке Лондона, который, как сообщалось ранее, принадлежал предпринимателям из Украины, произошел в марте 2024 года. Владельцы загоревшихся помещений, пишет Reuters, доставляли посылки и гуманитарную помощь в Украину, в том числе оборудование для спутникового интернета Starlink.

Всего по делу проходят восемь человек. Четверых из них обвинили в поджоге, еще двоих — в том, что они знали о готовящихся терактах, но не сообщили об этом. Они вину не признали. Два других фигуранта дела — организатор преступления Дилан Эрл и его сообщник Джейк Ривз — признали себя виновными еще осенью 2024-го. Приговор им еще не огласили.

Прокурор Дункан Пенни заявил присяжным в лондонском суде Олд-Бейли, что поджог был совершен по указанию ЧВК Вагнера, созданной бизнесменом Евгением Пригожиным.

По словам прокурора, Эрл и Ривз также планировали поджоги винного магазина Hedonism и ресторана Hide в Лондоне, принадлежащих российскому бизнесмену Евгению Чичваркину. Самого Чичваркина они при помощи других фигурантов дела собирались похитить и доставить в Россию, где, согласно показанной в суде переписке обвиняемых, предпринимателя «ждет тюрьма».

Евгений Чичваркин уехал из России в 2008 году и с тех пор живет в Великобритании. Бизнесмен открыто выступает против войны и против российской власти. После начала полномасштабного вторжения он лично занялся доставкой медикаментов в Украину.

Минюст РФ внес Чичваркина в реестр «иностранных агентов» в июне 2022 года. По утверждению ведомства, бывший владелец «Евросети» занимается политической деятельностью и при этом получает финансирование из Украины.

В марте 2025-го прокуратура Москвы потребовала завести уголовное дело на Чичваркина по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ) из-за отсутствия «иноагентской» плашки в его публикациях в соцсетях.

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