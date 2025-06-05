МЧС планирует публиковать адреса бомбоубежищ на «Госуслугах»

МЧС вместе с Минцифры разрабатывает механизм, который дополнит личный кабинет пользователя на «Госуслугах» новой вкладкой — с адресами близлежащих убежищ и укрытий гражданской обороны.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на „Госуслугах“, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — заявил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов, которого цитирует «Парламентская газета».

По словам Старовойтова, эта система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Распространить ее на всю Россию могут до конца года.

Представитель МЧС также сообщил, что в стране «чуть больше» 50 тысяч защитных сооружений. Их проверка показала «не сказать, чтобы прямо отрицательные результаты», заявил Старовойтов. По его словам, чтобы привести убежища в нормативное состояние, требуется около 155 миллиардов рублей. их ремонт финансируется из бюджета регионов. «До 2030 года работа должна быть завершена», — сказал Старовойтов.

После начала войны с Украиной из разных регионов России стали поступать сообщения о проверках и обновлении бомбоубежищ. При этом власти не публикуют информацию о количестве и адресах укрытий: по закону о гостайне сведения о силах и средствах гражданской обороны засекречены.