Вы знали, что в Швейцарии больше ядерных бункеров, чем в любой другой стране? До нападения России на Украину не все швейцарцы понимали, зачем они нужны. А потом как поняли (и в остальной Европе тоже поняли)

Медицинский отсек бункера в коммуне Мельс, кантон Санкт-Галлен. 2019 год Kecko / Flickr

В 1962 году в Швейцарии приняли уникальный закон, действующий до сих пор. Он гарантировал каждому жителю страны место в подземном убежище — и обязал строить такие убежища во всех новых домах. После того, как СССР проиграл Западу холодную войну, это требование казалось атавизмом. Но когда Россия вторглась в Украину, швейцарцы вспомнили о своих убежищах. Сегодня каждый из них имеет право и возможность получить место — один квадратный метр — в подземном бункере. Как Швейцария стала мировым лидером по числу таких бункеров и как другие страны Европы пытаются ее догнать, рассказал . «Медуза» пересказывает этот материал.

Швейцария, соблюдающая нейтралитет уже больше 200 лет, — мировой лидер по числу защитных бункеров на душу населения. В стране, где живет меньше девяти миллионов человек, построено больше 370 тысяч убежищ разного размера, от односемейных до гигантских, способных вместить тысячи человек. Они должны защитить гражданское население в том числе при ядерной войне, давая укрытие на срок до двух недель.

С начала 1960-х годов в Швейцарии действует требование строить бункеры при всех новых жилых домах. Если отдельное убежище в доме оборудовать нельзя, необходимо сделать взнос на содержание близлежащего общественного бункера. Цена за место для человека составляет примерно от 1500 до 3000 франков в зависимости от размера бункера. Эти расходы ложатся на плечи застройщиков и владельцев недвижимости.

Вход в бункер под зданием службы гражданской защиты в кантоне Во. 2024 год Emma Farge / Reuters / Scanpix / LETA

Заместитель начальника службы гражданской защиты кантона Женева Гийом Верген называет бункеры «неотъемлемой частью швейцарской идентичности». В военной истории страны горы и подземелья всегда рассматривались как безопасное пространство, подтверждает историк Сильвия Бергер. Еще XIX веке швейцарские генералы решили строить укрепления в Альпах, чтобы армия могла отступить туда в случае вторжения. Эти укрепления обновили во время Второй мировой войны. Но разрушительные бомбардировки европейских городов заставили власти Швейцарии задуматься о защите не только для военных, но и для гражданских. Холодная война, начавшаяся после Второй мировой, сделала эту задачу еще более важной.

Именно так в Швейцарии появился закон о гражданских бункерах. Самый большой из них — Зонненберг в Люцерне. Это автомобильный тоннель, который можно относительно быстро переоборудовать в убежище. Он был построен в 1970-х и рассчитан на прием 20 тысяч человек. В тоннеле были бетонные двери толщиной полтора метра, которые должны были закрыться при ядерной атаке или техногенной катастрофе, и командный центр, где хранились двухъярусные кровати, сухие туалеты, вода, консервы и тонны других припасов для выживания. В командном центре была кухня и медицинский отсек, оборудованный единственным душем во всем бункере.

Предполагалось, что в случае угрозы Зонненберг можно будет за две недели переделать из тоннеля в бункер. Но единственные учения, проведенные в 1987 году, показали, что эти расчеты не совсем верны. Аварийно-спасательные отряды успели развернуть лишь часть необходимой инфраструктуры и не смогли до конца закрыть одну из четырех бетонных дверей, что сводило защитную функцию Зонненберга на нет. В Швейцарии начались дискуссии о том, стоит ли тратить ресурсы на поддержание готовности такого огромного бункера. Примерно через 15 лет его вместимость сократили с 20 до 2 тысяч человек, а в командном центре открыли музей.

В 1960-х, когда требование о строительстве бункеров в новых домах только появилось, швейцарцы понимали его целесообразность. Но в 1970-х и 1980-х все большую силу стали набирать движения за мир, и люди сомневались в необходимости и практичности бункеров. Действительно ли они защитят от последствий ядерной войны? Зачем вообще нужна такая защита, если мир снаружи разрушен? Не приближают ли бункеры ядерную войну, подрывая убеждение о том, что ее невозможно пережить? Не отвлекают ли они от усилий по предотвращению конфликтов?

Бомбоубежище в коммуне Бернек, кантон Санкт-Галлен. 2014 год Kecko / Flickr

Бункер в коммуне Бернек, система вентиляции Kecko / Flickr

Эти дебаты то усиливались, то ослабевали в зависимости от того, как общество воспринимало угрозы. В 2011 году швейцарский парламент обсуждал отказ от строительства гражданских убежищ, но после оставил все как есть. Похожее влияние на общественное мнение оказало и полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Обеспокоенные швейцарцы по ошибке начали писать и звонить в музей Зонненберг, спрашивая, в какой бункер им идти. Руководитель и экскурсовод музея Зора Шельберг, которая отвечала на их звонки и сообщения, поняла, что они перепутали музей со службой гражданской защиты.

Луи-Анри Делаража, начальник службы гражданской защиты кантона Во на границе с Францией, рассказывал агентству Reuters, что после российского вторжения в Украину им звонили даже французы и просили дать место в укрытии. «Внезапно мы стали чрезвычайно востребованы. Люди хотели узнать, где бункеры, подготовлены ли они, в каких есть места» — сказал Делаража, добавив, что запросы от граждан Франции пришлось отклонить.

Бункер в коммуне Мельс, медицинский отсек Kecko / Flickr Бункер в коммуне Мельс, комната отдыха Kecko / Flickr

За 63 года швейцарцы потратили на строительство бункеров больше 13 миллиардов долларов. На фоне конфликта в Украине они с большей вероятностью станут относиться к ним не как к обузе, бессмыслице или неплохому помещению под винный погреб, а как к привилегии, считает Зора Шельберг. Она уже заметила изменение настроений по посетителям музея Зонненберг. «До 2022 года большая часть населения и даже некоторые политики считали убежища ненужными. И это определенно изменилось», — согласен Даниэль Жорди, один из руководителей Федерального управления гражданской защиты Швейцарии.

Изменилось отношение к убежищам и в других странах Европы, которые готовятся к отражению российской агрессии при ослаблении военной и дипломатической поддержки США. Финляндия отчиталась, что ее бомбоубежищ хватит для 85% населения страны. Швеция готова разместить в них 67% жителей. Норвегия планирует возобновить строительство бункеров в каждом новом доме, остановленное в 1998 году. Германия, где меньше тысячи общественных укрытий, рассуждает о возможности поощрять людей строить их самостоятельно. В Испании объемы строительства частных бункеров с 2022 года выросли на 200%.