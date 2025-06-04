Стендап-комика Артемия Останина включили в реестр «экстремистов»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила стендап-комика Артемия Останина в реестр «экстремистов и террористов». Останин упоминается в перечне, опубликованном 4 июня на сайте ведомства, в разделе «Включенные».

Комика включили в реестр как причастного «к экстремистской деятельности». Возле его фамилии нет пометки в виде звездочки (*), которой ведомство отмечает тех, кого подозревают в причастности к терроризму.

Банковские счета людей и организаций, включенных в реестр Росфинмониторинга, подлежат заморозке.

В отношении 29-летнего Артемия Останина расследуют уголовное дело по статье о возбуждении ненависти (282 УК). По версии следствия, во время выступления в Москве комик «высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность». Первоначально в СК говорили, что Останин «высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной ».

Дело возбудили из-за выступления Останина, в котором он рассказал о мужчине без ног, который «на мине подорвался». Сам Останин говорил, что шутил о «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как 20», а «про СВО в шутке нет ни слова».

Останина задержали 18 марта, когда он пытался пересечь границу России и Беларуси. Адвокат Вероника Полякова заявила, что во время задержания сотрудники правоохранительных органов Беларуси избили его и сломали позвоночник. В белорусском МВД заявили в ответ, что сотрудники действовали «в полном соответствии с законодательством». Останин находится в СИЗО.