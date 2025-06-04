Pet Shop Boys выступят на концерте памяти Алексея Навального в Берлине

Британская группа Pet Shop Boys станет хедлайнером концерта памяти Алексея Навального, который пройдет в Берлине 28 июня. Об этом сообщили соратники политика.

«Известные своим фирменным электронным звучанием, платиновыми альбомами и миллионами поклонников по всему миру, Pet Shop Boys являются самым успешным дуэтом в истории британской музыки. Они поддерживали Алексея Навального, а после его убийства записали песню в память о нем. Она тоже прозвучит на концерте», — говорится в посте.

Pet Shop Boys — Hymn (In memoriam Alexei Navalny) Pet Shop Boys

На концерте памяти Навального также выступят группа «Аигел» и певица Гречка.

В феврале 2025 года Pet Shop Boys выпустили песню «Hymn» («Гимн») памяти Алексея Навального. Музыканты в своей композиции желают, чтобы Россия стала свободной «от своего прошлого, настоящего и мрачной жестокости», «от боли, конфликтов и бесконечной вражды», «от лжи своих лидеров и самодержавия», а также «от путинского яда».

Участники Pet Shop Boys в 2022 году осудили полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. В 2023 году музыканты выпустили клип под названием «Жить прошлым» («Living in the past»), в котором Путина сравнили с Иосифом Сталиным.

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