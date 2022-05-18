Pet Shop Boys: мы ждем дня, когда фашизм в России падет, а преступные политики предстанут перед судом

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Британская поп-группа Pet Shop Boys опубликовала в соцсетях заявление о своем отношении к текущей ситуации в России, ведущей войну с Украиной.

В 2009 году мы начали мировое турне Pandemonium в Санкт-Петербурге. Мы много раз бывали в России и писали песни с русскими тематикой и влиянием. Теперь кажется немыслимым, чтобы мы можем побывать или выступить там. Но мы с нетерпением ждем того дня, когда фашизм в России падет, преступные политики предстанут перед судом, правда будет рассказана, соседние страны не будут подвергаться угрозам или вторжению, и родится новая Россия. Я надеюсь, что мы все еще будем поблизости, чтобы увидеть это.

К посту музыкантов приложена ссылка на клип на песню «A Red Letter Day» с их альбома «Bilingual» 1996 года.

За последнее время Pet Shop Boys уже не впервые отзываются на события, происходящие в России. В декабре 2021 года музыканты выступили в поддержку правозащитной организации « », ликвидированной по решению Верховного суда РФ.

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