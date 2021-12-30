Перейти к материалам
Меняемся подарками!

«Все друзья России будут встревожены». Pet Shop Boys выступили в поддержку «Мемориала»

Источник: Meduza

Британская поп-группа Pet Shop Boys опубликовала в соцсетях пост в поддержку правозащитной организации «Международный Мемориал», ликвидированной по решению Верховного суда РФ.

«Все друзья России будут встревожены из-за этого решения» («All friends of Russia will be disturbed by this decision»), — написали музыканты, сопроводив сообщение логотипом «Мемориала» и ссылкой на новость «Би-би-си» о ликвидации организации. 

28 декабря Верховный суд РФ вынес решение о ликвидации «Международного Мемориала», 29 декабря Мосгорсуд также постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» — 29 декабря. Прокуратура, инициировавшая ликвидацию, объясняла это тем, что организации неоднократно нарушали законодательство об «иностранных агентах».

В соответствии с российским законодательством, до вступления решения в законную силу у сторон есть право обжаловать его в течение 30 дней. Представители «Мемориала» уже заявили о таком намерении.

Читайте также

Успеть сделать важное дело:
Поддержать «Медузу» —

Бегу!
Реклама