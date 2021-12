«Все друзья России будут встревожены». Pet Shop Boys выступили в поддержку «Мемориала»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Британская поп-группа Pet Shop Boys опубликовала в соцсетях пост в поддержку правозащитной организации « », ликвидированной по решению Верховного суда РФ.

«Все друзья России будут встревожены из-за этого решения» («All friends of Russia will be disturbed by this decision»), — написали музыканты, сопроводив сообщение логотипом «Мемориала» и ссылкой на новость «Би-би-си» о ликвидации организации.

28 декабря Верховный суд РФ вынес решение о ликвидации «Международного Мемориала», 29 декабря Мосгорсуд также постановил ликвидировать — 29 декабря. Прокуратура, инициировавшая ликвидацию, объясняла это тем, что организации неоднократно нарушали законодательство об «иностранных агентах».

В соответствии с российским законодательством, до вступления решения в законную силу у сторон есть право обжаловать его в течение 30 дней. Представители «Мемориала» уже заявили о таком намерении.

