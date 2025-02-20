«Пусть Россия будет свободна от яда Путина» Pet Shop Boys написали песню в память об Алексее Навальном. Это гимн с призывом освободить Россию

Британская поп-группа Pet Shop Boys выпустила 20 февраля песню «Hymn» («Гимн») памяти российского политика Алексея Навального.

«Чуть больше года назад в тюрьме в России умер лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Мы написали и записали эту песню в последние несколько дней и посвящаем композицию его памяти и его делу», — говорится в заявлении участников дуэта Нила Теннанта и Криса Лоу.

Pet Shop Boys в своей песне желают, чтобы Россия стала свободной «от своего прошлого, настоящего и мрачной жестокости», «от боли, конфликтов и бесконечной вражды», «от лжи своих лидеров и самодержавия», а также «от яда Путина». Кроме того, авторы композиции поют о том, что русским следует «согласиться с тем, что власть бессмысленна, если никто не свободен».

В песне цитируется мотив гимна СССР и России, сочиненного композитором Александром Александровым.

Pet Shop Boys — Hymn (In memoriam Alexei Navalny) Pet Shop Boys

Free Russia

Let Russia be free

from its past and its present

and its bleak cruelty





Free Russia

Let Russians agree

that power is pointless

if no one is free





Free Russia

Let Russia be free

from its pain and its conflicts

and its endless enmity





Free Russia

Let Russia be free

from the lies of its leaders

and its autocracy





Free Russia

Let Russia be free

From the poison of Putin

may it win liberty





Free Russia

Let poets decree

the secret is love

for Russia to be free

Pet Shop Boys не впервые поют о России. Два года назад, в 2023-м, музыканты выпустили клип под названием «Жить прошлым» («Living in the past»), в котором Владимира Путина сравнили с Иосифом Сталиным, а в 2024-м — песню «Dancing Star», посвященную танцовщику Рудольфу Нурееву (в ней есть строчка «Ты застал всех парней из КГБ врасплох»). Участники Pet Shop Boys в 2022 году осудили полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. Они заявили, что «с нетерпением ждут того дня, когда фашизм в России падет», и «родится новая Россия».

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