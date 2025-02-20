«Пусть Россия будет свободна от яда Путина» Pet Shop Boys написали песню в память об Алексее Навальном. Это гимн с призывом освободить Россию
Британская поп-группа Pet Shop Boys выпустила 20 февраля песню «Hymn» («Гимн») памяти российского политика Алексея Навального.
«Чуть больше года назад в тюрьме в России умер лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Мы написали и записали эту песню в последние несколько дней и посвящаем композицию его памяти и его делу», — говорится в заявлении участников дуэта Нила Теннанта и Криса Лоу.
Pet Shop Boys в своей песне желают, чтобы Россия стала свободной «от своего прошлого, настоящего и мрачной жестокости», «от боли, конфликтов и бесконечной вражды», «от лжи своих лидеров и самодержавия», а также «от яда Путина». Кроме того, авторы композиции поют о том, что русским следует «согласиться с тем, что власть бессмысленна, если никто не свободен».
В песне цитируется мотив гимна СССР и России, сочиненного композитором Александром Александровым.
- Free Russia
- Let Russia be free
- from its past and its present
- and its bleak cruelty
- Free Russia
- Let Russians agree
- that power is pointless
- if no one is free
- Free Russia
- Let Russia be free
- from its pain and its conflicts
- and its endless enmity
- Free Russia
- Let Russia be free
- from the lies of its leaders
- and its autocracy
- Free Russia
- Let Russia be free
- From the poison of Putin
- may it win liberty
- Free Russia
- Let poets decree
- the secret is love
- for Russia to be free
Pet Shop Boys не впервые поют о России. Два года назад, в 2023-м, музыканты выпустили клип под названием «Жить прошлым» («Living in the past»), в котором Владимира Путина сравнили с Иосифом Сталиным, а в 2024-м — песню «Dancing Star», посвященную танцовщику Рудольфу Нурееву (в ней есть строчка «Ты застал всех парней из КГБ врасплох»). Участники Pet Shop Boys в 2022 году осудили полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. Они заявили, что «с нетерпением ждут того дня, когда фашизм в России падет», и «родится новая Россия».