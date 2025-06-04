Президент Украины Владимир Зеленский назвал «ультиматумом» российский меморандум с условиями завершения войны. По его словам, украинская сторона не будет воспринимать этот документ всерьез.

«Это ультиматум, и его не будет воспринимать ни украинская сторона, никто не будет воспринимать всерьез, потому что там ультиматум. То есть этот меморандум — недоразумение», — сказал Зеленский на брифинге с журналистами в Киеве.

Президент Украины назвал «максимальным ультиматумом» первый пункт российского документа. В нем Москва требует «международно-правового признания» российскими Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также вывода подразделений ВСУ с этих территорий.

«Это точно противоречит Уставу ООН, противоречит здравому смыслу и Конституции Украины. Они, кстати, об этом знают. Это сразу такое требование наибольшей награды Путину за эту войну», — объяснил Зеленский.

По его словам, Украина пока не получила ответ России на свой меморандум с предложениями о прекращении огня. Зеленский отметил, что Киев отправил в Москву свой документ на двух языках — украинском и английском, а Кремль прислал свой меморандум только на русском.

В ходе брифинга президент Украины сообщил, что обмен военнопленными, о котором Москва и Киев договорились на переговорах 2 июня, запланирован на 7 и 8 июня. Россия готова обменять 500 военных, но Украина пока не получила списки.

Зеленский также прокомментировал операцию «Паутина», в рамках которой дроны СБУ атаковали российские военные аэродромы. Он заявил, что половину из 41 самолета РФ, пораженного во время операции, невозможно восстановить.

Россия передала представителям Украины меморандум с условиями завершения войны в ходе второго раунда прямых переговоров сторон, которые прошли в Стамбуле 2 июня. Москва потребовала признать аннексию пяти регионов, ограничить численность ВСУ, а также гарантии отказа Украины от вступления в НАТО.

Украина передала свою версию меморандума еще до встречи в Стамбуле, потребовав полного прекращения огня в качестве предпосылки для мирных переговоров.