СК РФ обвинил в подрывах мостов в Брянской и Курской областях «террористов, действовавших по указанию киевского режима»

Следственный комитет квалифицирует подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях как теракты (статья 205 УК).

«Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», — заявила представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе расследования с мест происшествий были «изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства».

«При оперативном сопровождении ФСБ и МВД России будут установлены и привлечены к уголовной ответственности организаторы и исполнители этих бесчеловечных преступлений», — добавила Петренко.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Погибли семь человек, пострадали 113 человек. Причиной обрушения моста, заявлял глава Брянской области, стал подрыв.

Также в ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области железнодорожный мост, по которому шел грузовой состав, обрушился на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.

1 июня Следственный комитет распространил пресс-релиз, в котором говорилось о том, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились в результате подрывов. Тогда же Светлана Петренко заявляла журналистам, что дело расследуется по статье о теракте. Однако позже ведомство удалило пост, и в его новой версии «подрывы» уже не упоминались.