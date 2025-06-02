СКА уволил Романа Ротенберга. Новым тренером клуба назначен Игорь Ларионов

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о досрочном увольнении главного тренера Романа Ротенберга.

Это решение принято в связи с «недостижением командой спортивных результатов».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ клуб занял седьмое место в таблице Западной конференции и проиграл в первом же круге плей-офф.

Новым тренером СКА назначен Игорь Ларионов. В последние годы он тренировал клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Совет директоров СКА 30 мая ушел в отставку в полном составе после того, как результаты работы совета директоров, главного тренера и тренерского штаба по итогам двух последних сезонов признали неудовлетворительными. При этом тогда об отставке Романа Ротенберга с поста тренера не сообщалось, «Матч ТВ» писал, что тренерский штаб во главе с Ротенбергом продолжит работу.

Роман Ротенберг — сын российского бизнесмена Бориса Ротенберга, близкого к президенту РФ Владимиру Путину. Роман Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года.

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