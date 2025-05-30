Роман Ротенберг ушел из совета директоров хоккейного СКА. Его работа в качестве тренера названа «неудовлетворительной» (но он еще может остаться на этом посту)

Совет директоров петербургского хоккейного клуба СКА ушел в отставку в полном составе из-за неудачного выступления команды в двух последних сезонах. Об этом сообщается в телеграм-канале СКА.

Совет директоров возглавлял Александр Медведев (бывший президент «Зенита» и КХЛ, экс-заместитель председателя правления «Газпрома»). Его заместителем в совете был главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«С учетом недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах плей-офф Совет директоров в полном составе и операционный менеджмент складывают полномочия с немедленным эффектом. Результаты работы Совета Директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными», — говорится в сообщении.

В заявлении СКА не упоминается, остается ли Ротенберг главным тренером команды.

По информации «Матч ТВ», тренерский штаб во главе с Ротенбергом продолжит работу с командой.

Роман Ротенберг — сын Бориса Ротенберга, миллиардера и одного из друзей президента России Владимира Путина.

Он стал главным тренером СКА в январе 2022 года. В сезоне-2024/25 СКА проиграл в первом раунде плей-офф московскому «Динамо», в сезоне 2023/24 — уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф.

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