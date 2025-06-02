Минобороны РФ объявило о 162 сбитых украинских дронах. В Саратовской области на фоне атак беспилотников отключили мобильный интернет

Над территорией РФ в ночь на 2 июня были перехвачены и уничтожены более 160 украинских дронов, объявило Минобороны РФ.

В том числе, по данным российских военных, 57 беспилотников были сбиты над Курской областью, 31 дрон — над Белгородской, 27 дронов — над Липецкой, 16 дронов над Воронежской, по 11 дронов — над Брянской и Рязанской областями. Кроме того, заявило Минобороны РФ, беспилотники были уничтожены над Орловской и Тамбовской областями, а также над аннексированным Крымом.

В Липецкой области, заявил губернатор Игорь Артамонов, легкое ранение в результате атаки получил один человек в Лебедянском районе. Также в Лебедяни осколки беспилотника при падении задели два дома.

В Курской области, по словам главы региона Александра Хинштейна, повреждения получили три частных дома, один многоквартирный дом и гараж. Пострадавших, по его данным, нет.

В Саратовской области на фоне атак беспилотников введены временные ограничения мобильного интернета, объявил утром 2 июня глава региона Роман Бусаргин. Он призвал жителей «с пониманием» отнестись к этой мере, подчеркнув, что она нужна для обеспечения безопасности. Как пишет РБК, Саратовская область стала восьмым по счету регионом, где на фоне атак беспилотников вводят ограничения на работу мобильного интернета.

Ранее ограничения на мобильный интернет вводили во Владимирской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Орловской, Ивановской и Ярославской областях. Кроме того, в начале мая, когда отмечалось 80-летие победы в Великой Отечественной войне, мобильный интернет ограничивали в Москве и Московской области. Российский Forbes писал, что на фоне ограничений на мобильный интернет вырос спрос на фиксированный доступ. При этом издание отмечало, что возможен и сезонный фактор, связанный с началом дачного сезона.

1 июня украинские дроны нанесли удар по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области, «Оленья» в Мурманской области, «Белая» в Иркутской области и «Иваново» в Ивановской области. Дроны запускались с фур, припаркованных на трассе неподалеку от авиабаз. Украинская сторона утверждает, что в ходе операции, получившей название «Паутина», был уничтожен 41 самолет стратегической авиации РФ, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

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