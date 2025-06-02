Мединский заявил, что встречался с Умеровым до начала официальных переговоров. По данным ТАСС, их беседа длилась 2,5 часа
Источник: ТАСС
Главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели личную встречу до начала официальных переговоров. Об этом в эфире «России 1» сказал сам Мединский.
Мединский сказал, что эта встреча сыграла важную роль в подготовке общей сессии переговоров.
Ранее о том, что Мединский и Умеров общались перед началом переговоров, сообщил источник агентства ТАСС. По его информации, беседа длилась 2,5 часа.
Сами переговоры российской и украинской делегаций 2 июня продолжались лишь около часа.