Мединский заявил, что встречался с Умеровым до начала официальных переговоров. По данным ТАСС, их беседа длилась 2,5 часа

Главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели личную встречу до начала официальных переговоров. Об этом в эфире «России 1» сказал сам Мединский.

Мединский сказал, что эта встреча сыграла важную роль в подготовке общей сессии переговоров.

Ранее о том, что Мединский и Умеров общались перед началом переговоров, сообщил источник агентства ТАСС. По его информации, беседа длилась 2,5 часа.

Сами переговоры российской и украинской делегаций 2 июня продолжались лишь около часа.