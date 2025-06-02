Авиасалон МАКС отменят в третий раз подряд

Авиасалон МАКС в 2025 году не состоится, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

О том, что «скорее всего» авиасалон отменят, также сообщил источник РИА Новости. По данным источника «Интерфакса», взамен, как и в 2024 году, организаторы проведут онлайн-проект eMAKS: выставочная и демонстрационная программы будут представлены на сайте авиасалона.

МАКС — крупнейший авиасалон, проводящийся в России. Шоу проходит в подмосковном Жуковском с начала 1990-х годов каждые два года.

МАКС отменяют третий год подряд. В 2023 году его перенесли на 2024-й год (неофициально это объяснялось соображениями безопасности), однако год спустя он тоже не состоялся.

В последние месяцы московский регион все чаще подвергается массированным налетам украинских дронов, из-за чего в Москве регулярно останавливают работу аэропорты.