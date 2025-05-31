В Приморье восемь медработников обвинили в продаже новорожденных за границу

В Приморском крае будут судить восемь медработников частной клиники, которых обвиняют в торговле детьми (пункт «в» части 3 статьи 127.1 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляла медицинскую документацию, в которая была ложная информация о бесплодии заказчиков и генетических родителях.

«Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу», — утверждает прокуратура.

Ведомство утверждает, что в результате была совершена продажа 13 новорожденных, «заведомо находящихся в беспомощном состоянии, за вознаграждение в общей сумме свыше 53 миллионов рублей».

Дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд Владивостока. Максимальное наказание по части 3 статьи 127.1 составляет до 15 лет лишения свободы.

Как уточнили в прокуратуре «Коммерсанту», что речь идет о «суррогатном материнстве по заказу иностранцев». Сумма, указанная в материалах дела, включает в себя оплату процедур в клинике и вознаграждение суррогатным матерям.

В январе 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о торговле детьми после того, как в квартире в Подмосковье нашли четырех младенцев от суррогатных матерей, один из которых умер. В Следственном комитете утверждали, что детей родили суррогатные матери для иностранных граждан. Всего в деле о торговле детьми было 17 эпизодов, которые касались рождения 24 детей от суррогатных матерей в течение нескольких лет.

В ноябре 2023 года Никулинский суд Москвы признал виновными по делу эмбриолога Тараса Ашиткова, репродуктолога Юлиану Иванову и акушера-гинеколога Лилию Панаиоти и назначил им от 16 лет до 17,5 года колонии с запретом на врачебную деятельность сроком на три года после отбытия наказания. Суррогатных матерей Лилию Валееву и Татьяну Блинову осудили на 10,5 года и четыре года колонии общего режима соответственно. Самый большой срок по уголовному делу получил директор ООО «Европейский центр суррогатного материнства» Владислав Мельников. Ему назначили 19,5 года колонии строгого режима. Позже Тарасу Ашиткову, Юлиане Ивановой и Лилии Панаиоти снизили срок наказания на пять лет.

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