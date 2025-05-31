Мэр Киева Виталий Кличко: раньше в Украине пахло авторитаризмом, теперь им воняет

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал офис Владимира Зеленского и заявил, что работа киевского горсовета была парализована «рейдами, допросами и угрозами возбуждения сфабрикованных уголовных дел». Об этом он сказал в интервью The Times.

«Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием войны. Однажды я сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь им воняет», — заявил Кличко.

Издание подробно описывает конфликт Зеленского и Кличко, отмечая, что политики «сейчас находятся фактически в состоянии войны». The Times напоминает о масштабной операции Национального антикоррупционного бюро под названием «Чистый город», цель которой «разоблачить преступную организацию, причастную к земельной коррупции в городской власти». По данным издания, семеро подчиненных кличко были задержаны.

В свою очередь Кличко обвиняет Зеленского в использовании военных администраций по всей стране для того, чтобы отобрать власть у избранных мэров.

«Многие мэры запуганы, но мой статус знаменитости — это защита. Вы можете уволить мэра Чернигова, но очень сложно уволить мэра столицы, которого знает весь мир. Вот почему делается все, чтобы дискредитировать и разрушить мою репутацию», — заявил Кличко.

Между Зеленским и Кличко неоднократно происходили конфликты, в том числе до полномасштабного вторжения российской армии. Президент Украины обвинял киевскую власть в коррупции.

В январе 2025 года мэр Киева опубликовал обращение к президенту Украины, в котором заявил, что новый глава военной администрации города Тимур Ткаченко, назначенный Зеленским, пытается превысить свои полномочия, и попросил «не допустить разрушения местного самоуправления». По его словам, новый начальник военной администрации, «заменивший в должности боевых генералов», блокирует решение «ключевых хозяйственных вопросов», в числе которых Кличко назвал восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жильцам, восстановление инфраструктуры и другие. Ткаченко назвал обращение Кличко «очень странным». По словам главы военной администрации Киева, накануне у него был «вполне рабочий разговор» с мэром, но теперь он получил в качестве ответа «не помощь в работе», а «пустые обвинения».