Мэр Киева Виталий Кличко обвинил нового главу военной администрации города в попытке «разбалансировать власть»

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что новый глава военной администрации города Тимур Ткаченко пытается превысить свои полномочия, и попросил «не допустить разрушения местного самоуправления».

«Пока вы как верховный главнокомандующий сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими», — говорится в обращении Кличко.

Он заявил, что в Киеве «предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление». По его словам, новый начальник военной администрации, «заменивший в должности боевых генералов», блокирует решение «ключевых хозяйственных вопросов», в числе которых Кличко назвал восстановление поврежденных домов, компенсации пострадавшим жильцам, восстановление инфраструктуры и другие. «Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы», — написал Кличко.

По имени начальника военной администрации в своем посте Кличко не называет, однако отмечает, что тот пытается превысить свои полномочия, и что военная администрация — временный орган, «занимающийся обороной и безопасностью, а не узурпацией власти».

«Киевляне избрали мэра города, в котором живут. И я продолжу защищать их интересы», — написал Кличко.

Начальника Киевской военной администрации Зеленский сменил 31 декабря 2024 года, назначив вместо Сергея Попко Тимура Ткаченко, который ранее занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

24 января Ткаченко опубликовал пост, в котором заявил, что Киеву необходимы изменения, поскольку «киевляне сталкиваются с проблемами, требующими немедленного решения». Начать Ткаченко пообещал с замены руководителей районных государственных администраций, добавив, что у него был «плодотворный разговор» с президентом Украины.